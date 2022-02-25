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Российские фашисты обстреляли из «Ураганов» детский сад в Ахтырке

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  • 25.02.2022, 15:35
  • 7,416
Российские фашисты обстреляли из «Ураганов» детский сад в Ахтырке
иллюстрационное фото

Есть тяжело раненные дети.

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли детский сад в Ахтырке Сумской области. Об этом 25 февраля в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет gordonua.com.

"Под обстрелы "Ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем. Но есть тяжело раненные дети", – подчеркнул Живицкий.

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