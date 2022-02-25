Кличко: Киев вступил в фазу обороны
- 25.02.2022, 15:47
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Жители города вооружаются и запасаются коктейлями «Молотова».
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город вступил в фазу обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву Кличко во время брифинга.
"Хочу призвать жителей районов нашего города (оставайтесь дома - ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.
Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.
Между тем жители Киева вооружаются и запасаются коктейлями «Молотова».