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Кличко: Киев вступил в фазу обороны

  • 25.02.2022, 15:47
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Кличко: Киев вступил в фазу обороны

Жители города вооружаются и запасаются коктейлями «Молотова».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город вступил в фазу обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву Кличко во время брифинга.

"Хочу призвать жителей районов нашего города (оставайтесь дома - ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.

Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

Между тем жители Киева вооружаются и запасаются коктейлями «Молотова».

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