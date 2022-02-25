Белорусы сообщают о возможных проблемах у банков с системой SWIFT 25.02.2022, 15:58

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Что происходит?

Читательница zerkalo.io сообщила, что «Сбербанк» и «Беларусбанк» якобы перестанут работать с системой SWIFT. Вот что говорят в самих банках.

«Только что была в „Сбербанке“ в Минске. Сказали, что с 14.00 не будут идти SWIFT-платежи. То же самое сказали клиенту в „Беларусбанке“», — написала читательница.

Журналист zerkalo.io позвонил в колл-центры обоих банков как клиент и спросил, могут ли его родственники в Беларуси получить международный перевод, который идет с использованием системы SWIFT, и продолжают ли банки работать с ней.

— Да, еще работает система и можно спокойно переводить [деньги]. Пока нет никакой информации насчет ограничений, — ответила сотрудница колл-центра «Сбербанка».

Там подтвердили, что такие переводы будут работать и завтра.

В «Беларусбанке» тоже говорят, что продолжают работать с системой SWIFT.

— Информация о том, что банк не будет работать с данными переводами, в контакт-центр не поступала, — отмечает специалист банка.

Напомним, США ввели против российских банков ВТБ, «Сбербанк» и ВЭБ. Это значит, что ограничения коснутся их белорусских «дочек» — «Банк ВТБ Беларусь», «Сбер Банк» и «БелВЭБ».

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