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Российские танки получили отпор под Черниговом и двинулась в сторону Киева и Нежина

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  • 25.02.2022, 16:04
  • 13,824
Российские танки получили отпор под Черниговом и двинулась в сторону Киева и Нежина
иллюстрационное фото

Взять Чернигов оккупанты не смогли.

В пригороде Чернигова вновь активизировались бои. Часть войск обошла город и двинулась в сторону Киева и Нежина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Большое количество бронетехники и личного состава пошли в обход Чернигова на Киев и Нежин. Черниговские подразделения вооруженных сил дают достойный ответ врагу", - сказал мэр.

Ранее стало известно, что украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области. Уничтожены две колонны российской бронетехники.

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