Российские танки получили отпор под Черниговом и двинулась в сторону Киева и Нежина

Российские танки получили отпор под Черниговом и двинулась в сторону Киева и Нежина6
- 25.02.2022, 16:04
- 13,824
Взять Чернигов оккупанты не смогли.
В пригороде Чернигова вновь активизировались бои. Часть войск обошла город и двинулась в сторону Киева и Нежина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко.
"Большое количество бронетехники и личного состава пошли в обход Чернигова на Киев и Нежин. Черниговские подразделения вооруженных сил дают достойный ответ врагу", - сказал мэр.
Ранее стало известно, что украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области. Уничтожены две колонны российской бронетехники.