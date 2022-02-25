Эрдоган: НАТО пора предпринимать конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине 31 25.02.2022, 16:08

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фото: reuters

Президент Турции выступил с жестким заявлением.

Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу".

Турецкий лидер отметил, что, к сожалению, Евросоюз и все те, кто придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

"Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", - сказал турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что сегодняшний саммит лидеров НАТО не должен превращаться в "радугу осуждений".

"Сегодня мы ознакомимся с позицией участников саммита Североатлантического альянса. Позиция Турции [по ситуации в Украине] предельно ясная. Думается, что блок НАТО должен придерживаться более четкой позиции. Мы довели свою позицию до генсека Йенса Столтенберга”, - сказал президент.

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