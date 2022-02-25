Жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов

Жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов7
- 25.02.2022, 16:10
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На подходе — оружие от Запада.
Жителям Киева уже роздано 18 тысяч автоматов, чтобы они могли встать на защиту города от российских оккупантов. Также Украина ждет в ближайшее время вооружения от западных партнеров. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, пишет segodnya.ua.
По его словам, желающих вступить в тероборону и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще.
"Тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня", – написал Резников.
Также он отметил, что почти всю ночь общался с министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку.
"Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров", – добавил министр.
Противостояние вторжению РФ
Киев готовится встретить россиян не с цветами, а с оружием в руках – в трех районах столицы развернули пункты раздачи автоматов для желающих присоединиться к теробороне. Адреса, где можно получить оружие:
— Шевченковский р-н, ул. Пугачева, 10.
— Голосеевский р-н, ул. Глушкова, 9.
— Оболонский р-н., ул.Полярная 20 (завод генераторов).