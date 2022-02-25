Пойман российский диверсант, пытавшийся взорвать мост в Киеве 6 25.02.2022, 16:16

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иллюстрационное фото

Все стратегические объекты сейчас находятся под охраной.

Российские диверсанты планировали взорвать в Киеве мост.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"По моей информации, на одном из мостов в Киеве сегодня был захвачен диверсант, который ставил метку. Скорее всего эта метка нужна для того, чтобы наводить ракеты. Можно предположить, что они планировали нанести удар по стратегическим целям, в том числе возможно, по мосту", - пояснил Старский.

Пресс-офицер также подтвердил, что диверсанты РФ оставили в столице не одну метку. Однако, информации о том, что все метки уже обезврежены пока нет.

"Обо всех информации еще нет. Как только правоохранители обнаруживают такие метки, то их просто уничтожают", - добавил он.

По его словам, все стратегические объекты сейчас под охраной Нацгвардии, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

"Сейчас наши войска усиленно укрепляют столицу, чтобы не допустить прорыва российских войск", - рассказал Харитон Старский.

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