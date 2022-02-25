Российские войска потеряли уже более тысячи солдат в Украине 14 25.02.2022, 16:23

14,470

Такого количества потерь за такое короткое время армия РФ еще не несла.

Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации, которые участвуют в войне против Украины, развязанной Владимиром Путиным, составляет более тысячи, сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

«Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».