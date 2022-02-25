Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видеофакт
- 25.02.2022, 16:29
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Мужчина встал на пути российских броневиков с маркировкой «Z».
После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие жители страны бросились защищать родную землю. Один из таких - мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.
Видео отчаянного поступка появилось в сети, пишет РБК-Украина.
На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается ее остановить.
Где именно это происходило, не сообщается.
Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.