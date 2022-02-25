Украинец голыми руками останавливал колонну вражеской техники: видеофакт 25.02.2022, 16:29

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Мужчина встал на пути российских броневиков с маркировкой «Z».

После вторжения российских вражеских войск на территорию Украины многие жители страны бросились защищать родную землю. Один из таких - мужчина, который голыми руками бросился останавливать вражескую технику.

Видео отчаянного поступка появилось в сети, пишет РБК-Украина.

На кадрах видно, что мужчина встал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и пытается ее остановить.

Где именно это происходило, не сообщается.

Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки российских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

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