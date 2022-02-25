Ситуация на фронтах изменилась: сводка Генштаба ВСУ
- 25.02.2022, 16:39
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Украинские военные ведут ожесточенные бои.
Украинские военные потеряли контроль над городом Конотоп Сумской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области (Беларусь) и АР Крым. Для устрашения населения Украины российские военные все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, отмечает Генштаб, сообщает gordonua.com.
Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель – Чернигов – Киев", – сообщили в Генштабе.
На Северщине подразделения 1-й отдельной танковой бригады по реке Билоус остановили российских военных.
"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется по направлению Козелец – Бровары и направлению Конотоп – Нежин – Киев. Потерян город Конотоп", – сообщили в Генштабе.
На юге российские войска вышли на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка. Их цель – удержать дамбу Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведется бой за украинский город Мелитополь.
На донецком направлении без изменений: российские военные не достигли цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, отмечают в Генштабе. Не прекращаются обстрелы подразделений Объединенных сил.
В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
Группировка Воздушных сил производит отражение воздушных ударов оккупантов. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.