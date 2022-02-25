Украинские войска пошли в контрнаступление – оккупанты отброшены к границе

Украинские войска пошли в контрнаступление – оккупанты отброшены к границе10
- 25.02.2022, 16:53
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Позиции российских захватчиков прорваны в Луганской области.
В районе Беловодска (Луганская область) украинские войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали враждебные позиции. Об этом пишет пресс-служба ООС на своей странице в Facebook, сообщает ukraine.segodnya.ua.
"Сегодня, в полдень в районе Беловодска, украинские воины провели бой с российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", – говорится в сообщении.