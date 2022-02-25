В Виннице задержали диверсанта из РФ, подложившего бомбу в подземном переходе 8 25.02.2022, 17:00

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Еще одну группу диверсантов начали преследовать местные жители.

В пятницу, 25 февраля, в Виннице задержали диверсанта из России, который подложил бомбу в подземном пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Сегодня"

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На "Урожае" задержали диверсанта из России, который подложил бомбу в подземном пешеходном переходе.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД. Гончаренко рассказал, что двое диверсантов пытаются убежать. Однако не удастся, потому что их ищет вся община.

Спикер губернатора подтвердила эту информацию. Информацию по взрывчатке проверяют.

"Хмельник – курортный город. Там есть военный санаторий. Очень много отдыхающих из разных стран мира", – сообщили новостям "Сегодня".

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