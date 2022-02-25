Украинцы массово записываются в территориальную оборону 2 25.02.2022, 17:52

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Центры комплектования работают круглосуточно.

В Украине идет второй день сопротивления российской агрессии. Публикуем подборку текущих новостей от некоторых областных военных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ОВА в каждом из городов.

Винницкая область. ВСУ сбили российскую крылатую ракету. "Слава ВСУ", - прокомментировал глава области Сергей Борзов.

Днепропетровская область. По состоянию на первую половину дня никакого прорыва вражеских войск, диверсий или терактов, по данным ОВА, не произошло.

Закарпатская область. Центры комплектования с самого утра заполнены мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в территориальной обороне, сообщает ОВА.

Запорожская область. Как сообщает глава ОВА Александр Старух, в областном центре идет обустройство оборонительных сооружений. На въездах в город устанавливаются конструкции, не позволяющие проехать военной технике. Самая большая угроза для области, по словам Старуха, надвигается с юга. В Мелитополе, где продолжаются уличные бои, зафиксировано попадание снарядов в жилые дома. Обломками здания ранены мужчина и девушка 12 лет.

Ивано-Франковская область. При ОВА создается информационный центр. Его задача - выявлять и опровергать фейки, оперативно сообщать жителям области о чрезвычайных ситуациях и распространять информацию о деятельности ОГА и оперштаба, размещении людей, прибывающих из зоны боевых действий.

Кировоградская область. Создается центр для приёма беженцев. По словам главы ОВА Марии Черной, область уже получила запрос на размещение 600 внутренних переселенцев с Востока.

Львовская область. Как сообщает ОВА, во Львове с утра доносилась сирена воздушной тревоги. По состоянию на 13.00 был дан отбой.

Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким призвал жителей области присоединиться к рядам территориальной обороны.

"У нас есть чем воевать, мы получим и оружие, и оборудование. Сейчас едут уже к нам бронежилеты, каски и все такое, даже РПГ", - отметил Виталий Ким.

Одесская область. На крышах медицинских учреждений разместили белые полотна с красными крестами. Это вызвало тревогу у жителей региона. Но, как разъясняет ОВА, разместить их поручил командующий оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук в соответствии с положениями Женевских конвенций и протоколов к ним, согласно которым объект, маркированный таким знаком, не может быть целью атаки.

Полтавская область. Жители массово записываются в терроборону. Центры комплектования работают круглосуточно.

Как сообщалось, украинцев призвали обращать внимание на маяки для наведения ракет, которые используют российские военные. Если вы их заметили, то необходимо сразу выводить из строя или же сообщать в полицию.

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