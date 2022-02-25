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Бывшие лидеры европейских стран ушли из советов директоров российских компаний

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  • 25.02.2022, 17:54
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Бывшие лидеры европейских стран ушли из советов директоров российских компаний

Эти фирмы стали частью военной логистики.

Бывшие лидеры европейских стран и другие иностранцы массово покидают российские компании после начала полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает gordonua.com.

В частности, все иностранцы покинули наблюдательный совет российского "Сбербанка" с 24 февраля. Об этом говорится на странице наблюдательного совета на сайте банка. 

Независимые директора Эско Ахо (бывший премьер-министр Финляндии), Надя Уэллс и Натали Брагински считаются "выбывшими из состава наблюдательного совета с 24 февраля 2022 года по личному заявлению".

Кроме того, бывший премьер Италии Маттео Ренци покинул совет директоров российского сервиса краткосрочной аренды автомобилей "Делимобиль", сообщает The Financial Times.

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о выходе из совета директоров Российской железной дороги, отмечает Der Standard. Руководству РЖД он сообщил об этом 24 февраля.

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