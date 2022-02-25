Минобороны: С начала вторжения украинские военные ликвидировали почти 3000 российских солдат и 80 танков

Минобороны: С начала вторжения украинские военные ликвидировали почти 3000 российских солдат и 80 танков11
- 25.02.2022, 18:01
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Уничтожено также более 500 единиц другой военной техники.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину военнослужащие ВСУ ликвидировали 2800 личного состава российских оккупантов, сообщает nv.ua.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По состоянию на 15:00 25 февраля уничтожены также до 80 танков российских войск, 516 боевых бронированных машин разных типов, десять самолетов и семь вертолетов.