Международная коалиция в защиту Украины увеличилась до 73 стран 1 25.02.2022, 18:04

4,798

В нее также входят девять международных организаций.

Международная поддержка Украины, ставшей жертвой вторжения со стороны России, расширяется, заявил 25 февраля в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает gordonua.com.

"Мир поддерживает Украину. Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться. Вчера в нее входило 58 стран и шесть международных организаций. По состоянию на сегодняшний день уже 73 страны и девять международных организаций", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что для Украины сейчас главное – это санкции против противника и оружие.

"И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие – на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "Совет Европы, гибкость которого в отношении России" он хорошо знает по работе там послом, "сегодня принял революционное для себя решение - совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, которая ведет к исключению этого государства из СЕ".

"Сегодня состоялись разговоры с главами МИД Индии и США. Менее чем через час поучаствую онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждаться санкции. Президент Украины Владимир Зеленский, я как министр иностранных дел, вся дипломатическая система работает нон-стоп, чтобы обеспечивать ежедневное полномасштабное наступление на РФ на дипломатическом фронте. Мы не остановимся и не сдадимся", – подчеркнул Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».