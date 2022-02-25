Порошенко с автоматом в руках призвал остановить РФ 9 25.02.2022, 18:21

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Эск-президент Украины присоединился к киевлянам, решившим оборонять столицу.

Экс-президент Украины Петр Порошенко присоединился к киевлянам, решившим оборонять столицу от российских военных с оружием в руках, сообщает nv.ua.

В интервью CNN он рассказал, чем вооружены силы теробороны и показал свой автомат Калашникова.

«У нас есть четыре противотанковых гранатомета NLAW на 300 бойцов Сил территориальной обороны, у нас есть два пулемета и мотивация. И это все. У нас нет тяжелой артиллерии, у нас нету танков», — сообщил бывший глава государства, призвав мир остановить РФ.

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89 — Nora Neus (@noraneus) February 25, 2022

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