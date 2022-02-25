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Порошенко с автоматом в руках призвал остановить РФ

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  • 25.02.2022, 18:21
  • 15,324
Порошенко с автоматом в руках призвал остановить РФ

Эск-президент Украины присоединился к киевлянам, решившим оборонять столицу.

Экс-президент Украины Петр Порошенко присоединился к киевлянам, решившим оборонять столицу от российских военных с оружием в руках, сообщает nv.ua.

В интервью CNN он рассказал, чем вооружены силы теробороны и показал свой автомат Калашникова.

«У нас есть четыре противотанковых гранатомета NLAW на 300 бойцов Сил территориальной обороны, у нас есть два пулемета и мотивация. И это все. У нас нет тяжелой артиллерии, у нас нету танков», — сообщил бывший глава государства, призвав мир остановить РФ.

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