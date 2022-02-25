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Российский «ВТБ капитал» изгнали с Лондонской биржи

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  • 25.02.2022, 18:36
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Российский «ВТБ капитал» изгнали с Лондонской биржи

Решение было принято немедленно после введения санкций против материнской структуры компании.

Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила членство «ВТБ капитала» после введения санкций относительно материнской структуры компании - банка ВТБ. Это следует из сообщения биржи, передает finanz.ru.

«Лондонская фондовая биржа немедленно приостановила членство «ВТБ капитала», - говорится в сообщении.

В четверг, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине. Против ВТБ введены санкции, которые предполагают блокировку всех активов банка в этих странах, а также запрет на операции с участием ВТБ в валютах и с контрагентами из этих стран.

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