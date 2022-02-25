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Дмитрий Кулеба: Отключите Россию от SWIFT и изолируйте ее отовсюду

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  • 25.02.2022, 18:53
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Дмитрий Кулеба: Отключите Россию от SWIFT и изолируйте ее отовсюду
Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД призвал Европу к жестким мерам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал Европу к решительным действиям по сдерживанию российской агрессии в Украине.

"К некоторым европейским лидерам, которые до сих пор сомневаются:Каждый год на церемониях вы повторяете слова: "Никогда снова" Пора доказать их. Россия прямо сейчас ведет страшную агрессивную войну в Европе. Вот ваш тест на «Никогда снова»: ОТКЛЮЧИТЕ РОССИЮ ОТ SWIFT и изолируйте ее отовсюду!", — написал глава украинской дипломатии.

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