Дмитрий Кулеба: Отключите Россию от SWIFT и изолируйте ее отовсюду 1 25.02.2022, 18:53

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Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД призвал Европу к жестким мерам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал Европу к решительным действиям по сдерживанию российской агрессии в Украине.

"К некоторым европейским лидерам, которые до сих пор сомневаются:Каждый год на церемониях вы повторяете слова: "Никогда снова" Пора доказать их. Россия прямо сейчас ведет страшную агрессивную войну в Европе. Вот ваш тест на «Никогда снова»: ОТКЛЮЧИТЕ РОССИЮ ОТ SWIFT и изолируйте ее отовсюду!", — написал глава украинской дипломатии.

До деяких європейських лідерів, які досі сумніваються:



Щороку на церемоніях ви повторюєте слова: «Ніколи знову».



Час довести їх. Росія просто зараз веде жахливу агресивну війну в Європі.



Ось ваш тест на «Ніколи знову»: ВІДКЛЮЧІТЬ РОСІЮ ВІД SWIFT та ізолюйте її звідусіль! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

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