Российские фашисты расстреляли под Херсоном гражданский автомобиль: видеофакт

Российские фашисты расстреляли под Херсоном гражданский автомобиль: видеофакт2
- 25.02.2022, 19:02
- 14,576
В нем находились двое мужчин и женщина.
В сети появилось видео, как российские захватчики расстреливают под Херсоном гражданский автомобиль.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео в Фейсбуке разместил Антон Геращенко.
"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем, должна увидеть вся Россия и весь мир!
Оно снято под Херсоном.
Русские оккупанты расстреливают автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина!
Они чудом остались живы. Им просто повезло.
Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран - покажите это видео обстрела мирных украинцев сотням миллионов Ваших зрителей и читателей.
Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов.
Продолжайте делать видеообращения к Российскому народу с призывом "Остановить войну!"
Благодарю Андрея Макаревича, Семена Слепакова и многих других россиян, которые уже сделали видеообращение. Пусть за Вами следуют и другие мужественные и честные россияне", - написал он.