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Российские фашисты расстреляли под Херсоном гражданский автомобиль: видеофакт

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  • 25.02.2022, 19:02
  • 14,576
Российские фашисты расстреляли под Херсоном гражданский автомобиль: видеофакт

В нем находились двое мужчин и женщина.

В сети появилось видео, как российские захватчики расстреливают под Херсоном гражданский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео в Фейсбуке разместил Антон Геращенко.

"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем, должна увидеть вся Россия и весь мир!

Оно снято под Херсоном.

Русские оккупанты расстреливают автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина!

Они чудом остались живы. Им просто повезло.

Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран - покажите это видео обстрела мирных украинцев сотням миллионов Ваших зрителей и читателей.

Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов.

Продолжайте делать видеообращения к Российскому народу с призывом "Остановить войну!"

Благодарю Андрея Макаревича, Семена Слепакова и многих других россиян, которые уже сделали видеообращение. Пусть за Вами следуют и другие мужественные и честные россияне", - написал он.

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