закрыть
25 февраля 2022, пятница, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пленный российский солдат: Моего командира подстрелили свои же

8
  • 25.02.2022, 19:06
  • 23,700
Пленный российский солдат: Моего командира подстрелили свои же

Появилось видео с признаниями еще одного оккупанта.

Пленный российский военный говорит, офицеры им рассказывали, что украинцы стреляли по России, а не наоборот, пишет "УНИАН".

Еще рассказывает, что российские солдаты думали, что все будет мирно:

- Мы стояли ждали, пока артиллерия по вам будет бить. <...> Потом должны были другие люди войти, но не мы. Там колонна целая ехала. Вошли мы только человек 20. <...> Наши по нам стреляли. Мы с лейтенантом кричали "Свои! Свои!". Им было похрен. <...>

- То есть тебя подстрелили свои?

- Да. Они вместе нас с лейтенантом. <...> Мы кричали "Свои! Свои!", у нас даже бинты были на погонах, что мы свои, отличие. <...> Пришел подполковник или полковник, он у нас новый, как он там называется я забыл. И отдал приказ по гражданским стрелять и по всем.

- Я правильно понял, что приказ был стрелять по гражданским, если зацепили вас?

- Мы были в военной форме, мы спасали. Но они нас даже не пожалели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь