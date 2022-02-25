Пленный российский солдат: Моего командира подстрелили свои же 8 25.02.2022, 19:06

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Появилось видео с признаниями еще одного оккупанта.

Пленный российский военный говорит, офицеры им рассказывали, что украинцы стреляли по России, а не наоборот, пишет "УНИАН".

Еще рассказывает, что российские солдаты думали, что все будет мирно:

- Мы стояли ждали, пока артиллерия по вам будет бить. <...> Потом должны были другие люди войти, но не мы. Там колонна целая ехала. Вошли мы только человек 20. <...> Наши по нам стреляли. Мы с лейтенантом кричали "Свои! Свои!". Им было похрен. <...>

- То есть тебя подстрелили свои?

- Да. Они вместе нас с лейтенантом. <...> Мы кричали "Свои! Свои!", у нас даже бинты были на погонах, что мы свои, отличие. <...> Пришел подполковник или полковник, он у нас новый, как он там называется я забыл. И отдал приказ по гражданским стрелять и по всем.

- Я правильно понял, что приказ был стрелять по гражданским, если зацепили вас?

- Мы были в военной форме, мы спасали. Но они нас даже не пожалели.

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