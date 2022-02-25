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МИД Британии вызвал посла Беларуси

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  • 25.02.2022, 19:32
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МИД Британии вызвал посла Беларуси

Британия анонсировала новые санкции против режима Лукашенко.

Посла Беларуси в Лондоне Максима Ермаловича вызвали в МИД Великобритании, чтобы выразить протест против участия режима Лукашенко в войне России в Украине, сообщается на сайте Форин-офиса.

«Великобритания осуждает роль Беларуси в российском вторжении в Украину. Беларусь должна прекратить поддерживать незаконные и неспровоцированные действия России», — заявил министр по делам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли.

В МИД Британии отметили, что Беларусь должна «уважать территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии со своими международными обязательствами». В противном случае Соединенное Королевство угрожает ввести санкции в отношении белорусских официальных лиц и организаций, «которые содействовали и подстрекали эту безрассудную агрессию».

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