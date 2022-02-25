Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну 1 25.02.2022, 19:36

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Видеофакт.

Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну.

Россия уже два дня наступает и бомбит украинские города, в страну вошла военная военная техника, которая ведет бои. Украинцы отважно дают отпор российским оккупантам.

Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну. Россия уже два дня обстреливает украинские города, в страну вошла военная военная техника, которая ведет бои: pic.twitter.com/czusLRj9Dp — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 25, 2022

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