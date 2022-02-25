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Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну

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  • 25.02.2022, 19:36
  • 6,196
Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну

Видеофакт.

Украинцы провожают аплодисментами военных, которые проходят по вокзалу, отправляясь на войну.

Россия уже два дня наступает и бомбит украинские города, в страну вошла военная военная техника, которая ведет бои. Украинцы отважно дают отпор российским оккупантам.

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