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Бойцы тактической группы «Беларусь» едут в Украину

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  • 25.02.2022, 19:44
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Бойцы тактической группы «Беларусь» едут в Украину

Боец с позывным «Зубр» выразил уверенность в победе над оккупантами из РФ.

Бойцы тактической группы «Беларусь» намерены мобилизоваться и вернуться для участия в боевых действиях за Украину. Часть из них, которая находилась в странах Евросоюза, возвращается к границам Украины, передает «Радыё Рацыя».

Один из них — боец с позывным «Зубр», как только узнал о вторжении России в Украину, собрал вещи и двинулся в сторону Украины. - Сейчас я еду автостопом в грузовике. Я хочу попасть в Польшу. Вот куда мы идем. Я проснулся, посмотрел новости и понял, что пора двигаться дальше. Он был удивлен, потому что не ожидал этого. А тут полномасштабная война. Для меня это бред со стороны России. Для чего это все было развязано? Я думаю, они точно проиграют в этой ситуации.

Тактическая группа «Беларусь», которая с 2015 года участвует в украинско-российской войне на стороне Украины, насчитывает несколько десятков белорусов. Участвовала в ключевых победоносных стратегических операциях украинской армии.

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