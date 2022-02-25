В России ограничивают доступ к Facebook 12 25.02.2022, 19:57

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Ранее социальная сеть ограничила аккаунты пропагандистских СМИ РФ.

Роскомнадзор ввел частичное ограничение доступа к Facebook на территории Российской Федерации. Перед этим социальна сеть ограничила аккаунты пропагандистских СМИ РФ.

Об этом пишет пресс-служба Роскомнадзора.

"24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских пропагандистских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.

В России соответствующий ход от компании посчитали якобы "нарушением основополагающих прав и свободы человека".

На территории агрессора были введены аналогичные ограничения в отношении Facebook.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", - отмечает пресс-служба.

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