Россия исключена из конкурса «Евровидение-2022» 3 25.02.2022, 20:23

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Решение принято из-за вторжения в Украину.

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отстранили Россию от участия в нем в 2022 году.

«Россия не сможет принимать участие в конкурсе этого года», - заявили они. О решении, принятом из-за вторжения России в Украину, сообщается в аккаунте «Евровидения» в Twitter.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

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