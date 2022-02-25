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Россия исключена из конкурса «Евровидение-2022»

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  • 25.02.2022, 20:23
  • 1,514
Россия исключена из конкурса «Евровидение-2022»

Решение принято из-за вторжения в Украину.

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отстранили Россию от участия в нем в 2022 году.

«Россия не сможет принимать участие в конкурсе этого года», - заявили они. О решении, принятом из-за вторжения России в Украину, сообщается в аккаунте «Евровидения» в Twitter.

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