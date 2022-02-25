Зеленский записал обращение возле Офиса президента Украины 4 25.02.2022, 20:51

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Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение на фоне вторжения России. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.

В частности, на видео Зеленский стоит возле Офиса президента вместе с премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и советником главы ОП Михаилом Подоляком.

«Всем мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут, все мы тут защищаем нашу независимость и наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине!», - отметил Зеленский.

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