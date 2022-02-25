МОК призвал отменить все соревнования в РФ и Беларуси 5 25.02.2022, 21:07

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А также не использовать их флаги и гимны.

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе организации, распространенном 25 февраля.

«Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов», — отмечает Международный олимпийский комитет.

МОК также призвал спортивные федерации запретить российский и белорусский флаги и гимны на своих соревнованиях.

«Исполком МОК призывает не вывешивать национальный флаг России или Беларуси и не исполнять гимны России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, белорусская сборная планирует 27 февраля вылететь на Паралимпиаду в Китай.

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