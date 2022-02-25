СБУ задержала агентов спецслужб РФ в Киеве и Харьковской области 1 25.02.2022, 21:15

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Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине.

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине, выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки.

По информации ведомства, в Киеве СБУ задержала гражданина, представившегося иностранным журналистом. В то же время, ни одного подтверждения этому он предоставить не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск.

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.

Идет дальнейшее обнаружение вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Установлено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах Premise. Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам.

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