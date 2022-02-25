Россиянин встал на колени перед украинцам и попросил прощения
- 25.02.2022, 21:18
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Видеофакт.
В Сети появился видеоролик с молодым человеком, который решил принести извинения за нападение России на Украину.
Судя по видео, инцидент произошел на антивоенном митинге в одной из европейских стран. Рядом с протестующим стоят полицейские в иностранной форме.
«Я хочу встать перед вами на колени и извиниться за то, что эта сволочь сделала с вами и делает в данный момент», — произносит парень, адресуя свое послание украинцам.
«Это не наш президент, извините нас, пожалуйста», — добавляет он.
«Слава Украине! Россия без Путина!», — кричит в конце молодой человек.