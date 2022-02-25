Генсек НАТО: Россия дорого заплатит за свою стратегическую ошибку 2 25.02.2022, 21:53

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org

НАТО продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Россия трижды нарушила основополагающий акт РФ-НАТО, и соглашение больше не работает.

Об этом он сообщил на брифинге, передает РБК.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрушила мир в Европе и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России.

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту бессмысленную войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

"Мир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором, и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что военная операция России на Украине не укрепит стратегическую безопасность России. А основная цель России — сменить власть в Киеве. Россия также добивается отвода сил НАТО из Восточной Европы.

НАТО намерена предоставить Украине, Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине больше помощи для продвижения демократических реформ.

НАТО дополнительно разместила на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей.

НАТО и Евросоюз намерены продолжать политику санкций против России, даже если это будет означать потери для них самих.

НАТО продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО.

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