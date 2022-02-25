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ВСУ за двое суток заставили противника несколько раз изменить стратегические цели

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  • 25.02.2022, 22:07
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ВСУ за двое суток заставили противника несколько раз изменить стратегические цели

Украинцы не дали российским оккупантам возможность развить наступление в намеченных направлениях.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за двое суток боевых действий ВСУ заставили российских оккупантов изменить стратегические цели несколько раз, передает «Новое время».

В своем Facebook Маляр написала, что противник был вынужден вносить коррективы в свои планы из-за обстановки, которая не дала российским войскам возможность развить наступление в намеченных направлениях.

«Пытаясь взять в окружение группировку объединенных сил противник быстро утратил инициативу к северу от Харькова и был остановлен в своем продвижении на юге в Херсонской области. Довольно быстро противник перенаправил основные усилия на другое направление и сосредоточился на столице Украины Киеве, но не достиг запланированного. Поэтому реализация следующей цели оказалась для него невозможна», — подчеркнула представительница МВД Украины.

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