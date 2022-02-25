Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова 25.02.2022, 22:43

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Ранее против правителя РФ и главы МИД санкции ввел ЕС.

Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом свидетельствует обновленный санкционный список на сайте правительства.

Ранее об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в разговоре с лидерами стран НАТО, сообщается на сайте британского правительства.

Премьер Великобритании обвинил российского президента в начале «реваншистской миссии по свержению мирового порядка, сложившегося после окончания холодной войны». Он считает, что амбиции Путина могут не закончиться на Украине и последствия кризиса могут быть глобальными. Джонсон заявил, что после случившегося в Украине «речи о нормализации отношений с Россией быть не может».

Глава британского правительства призвал коллег «принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить президенту Путину и его режиму максимальную боль».

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