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Финский «Йокерит» снялся с КХЛ

  • 25.02.2022, 22:45
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Финский «Йокерит» снялся с КХЛ

Финские хоккеисты выступили против агрессии РФ в Украине.

Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финский клуб уведомил руководство лиги, что не станет участвовать в плей-офф.

Руководство «Йокерита» объявило свою позицию на странице клуба во «ВКонтакте». Председатель совета директоров финской команды Яри Курри подчеркнул, что принял решение еще утром 24 февраля, однако был вынужден согласовать его с КХЛ.

Курри выразил надежду, что в ближайшее время между Россией и Украиной установится мир. «Надеемся, что применение оружия прекратится», — добавил он.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/2015. Команда дважды пробивалась в четвертьфинал Кубка Гагарина.

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