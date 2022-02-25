Украинцы взяли в плен еще одного российского оккупанта 13 25.02.2022, 22:55

14,868

Пленный россиянин прибыл в Украины с территории Беларуси.

УНИАН опубликовал видео допроса пленного российского оккупанта. Мужчина рассказывает о том, что он служил в Новокузнецком ОМОН, называет фамилии и должности своих командиров.

В ролике пленный рассказывает, что из России его с сослуживцами перебросили из Смоленска в деревню Новая Гребля Гомельской области.

— 23 числа было построение и нам довели, что будем захватывать Украину — прорываться через границу. В ночь на 24-е услышали самолеты, стрельбу, взрывы… Силы белорусских войск и наших РФ… Затем пошли войска Российской Федерации. На следующее утро пошли уже ОМОН и СОБР сотрудники в зачищенный сектор. На пути к границе увидели белорусских солдат и нас спокойно пропустили — проехали дальше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».