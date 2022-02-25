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Легендарный бразильский футболист Пеле выразил солидарность народу Украины

  • 25.02.2022, 23:24
Легендарный бразильский футболист Пеле выразил солидарность народу Украины

Пеле молится, чтобы восторжествовал мир, свобода и любовь.

81-летний бразильский футболист Пеле 24 февраля в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором выразил солидарность народу Украины после вторжения на ее территорию российский войск.

«Годы проходят, но мало что изменилось с тех пор, как я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были научить нас строить нашу планету мирной. У меня еще много надежды и веры в Бога, но мое сердце опечалено известием об очередной войне. Я выражаю свою солидарность народу Украины. В молитвах я прошу Бога, чтобы восторжествовали мир, свобода и любовь», – написал он в публикации.

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