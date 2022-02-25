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Аваков назвал Лукашенко тварью

  • Арсен Аваков
  • 25.02.2022, 23:57
  • 9,758
Аваков назвал Лукашенко тварью
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Марионетка Кремля предоставила территорию Беларуси для российских оккупантов.

Иногда мне кажется, что все это неправда, какой-то дурной сон. Вот проснусь и не будет мерзкой рожи лектора-ху...ла и твари Лукашенко. Неправда – сирены и ракетное зарево над нашими городами. Неправда – слезы, которые душат, когда думаю о погранцах со Змеиного.

Я бы хотел проснуться, но не удается, как и каждому из вас, толком уснуть.

Тешусь тем, что смотрю на людей – настоящих! Тем и живу эти дни – с невероятной болью и грустью. И с гордостью за украинцев, добровольцев и наших военных! За друзей и незнакомых.

Берегите друг друга и делайте то, что должны!

Слава Украине!

Арсен Аваков, Facebook

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