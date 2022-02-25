Аваков назвал Лукашенко тварью
- Арсен Аваков
- 25.02.2022, 23:57
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Марионетка Кремля предоставила территорию Беларуси для российских оккупантов.
Иногда мне кажется, что все это неправда, какой-то дурной сон. Вот проснусь и не будет мерзкой рожи лектора-ху...ла и твари Лукашенко. Неправда – сирены и ракетное зарево над нашими городами. Неправда – слезы, которые душат, когда думаю о погранцах со Змеиного.
Я бы хотел проснуться, но не удается, как и каждому из вас, толком уснуть.
Тешусь тем, что смотрю на людей – настоящих! Тем и живу эти дни – с невероятной болью и грустью. И с гордостью за украинцев, добровольцев и наших военных! За друзей и незнакомых.
Берегите друг друга и делайте то, что должны!
Слава Украине!
Арсен Аваков, Facebook