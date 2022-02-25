Аваков назвал Лукашенко тварью Арсен Аваков

25.02.2022, 23:57

9,758

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Марионетка Кремля предоставила территорию Беларуси для российских оккупантов.

Иногда мне кажется, что все это неправда, какой-то дурной сон. Вот проснусь и не будет мерзкой рожи лектора-ху...ла и твари Лукашенко. Неправда – сирены и ракетное зарево над нашими городами. Неправда – слезы, которые душат, когда думаю о погранцах со Змеиного.

Я бы хотел проснуться, но не удается, как и каждому из вас, толком уснуть.

Тешусь тем, что смотрю на людей – настоящих! Тем и живу эти дни – с невероятной болью и грустью. И с гордостью за украинцев, добровольцев и наших военных! За друзей и незнакомых.

Берегите друг друга и делайте то, что должны!

Слава Украине!

Арсен Аваков, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».