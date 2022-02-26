закрыть
26 февраля 2022, суббота, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину

  • 26.02.2022, 0:10
  • 1,750
Европейские и канадские операторы отменили плату за звонки в Украину

Список стран.

Мобильные операторы Канады и ряда европейских стран отменили плату за звонки в Украину. Киев расценивает это как проявление подлинной солидарности с украинцами.

Об этом сообщает в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили плату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг - проявление подлинной солидарности с нашим государством и его народом", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина будет помнить каждую страну, международную организацию и человека, которые не отвернулся, а стоял бок о бок с украинцами в критическое время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь