Зеленский: Эта ночь будет тяжелее, чем день, враг пойдет на штурм 26.02.2022, 1:21

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Президент Украины призвал останавливать врага везде, где можно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы.

По словам главы государства, под ударом многие города — Чернигов, Сумы, Харьков, территория Донбасса, города на юге, «особое внимание — Киеву».

«Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. На всех фронтах этой ночью враг применит все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять — судьба Украины решается сейчас», — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал гражданских быть максимально осторожными, помогать друг другу, особенно пожилым и одиноким людям. В случае любой опасности нужно идти в укрытие.

«Каждый, кто уже присоединился к защите страны или может помочь обороне, — останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете. Если для захватчиков даже детские сады — допустимая цель, вы не должны оставить им ни одного шанса», — заявил президент Украины.

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