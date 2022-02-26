В Винницкой области украинские летчики сбили российский Су-25 26.02.2022, 1:53

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иллюстрационное фото

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА.

В Винницкой области вблизи города Калиновка украинские летчики сбили российский Су-25.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

"Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25". Больше никаких комментариев председатель ОГА не предоставил.

Напомним, ранее в Винницкой области возле села Бохоники под Винницей украинские военные сбили вертолет военных Российской Федерации. Пилотов ищут.

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