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В Винницкой области украинские летчики сбили российский Су-25

  • 26.02.2022, 1:53
  • 1,124
В Винницкой области украинские летчики сбили российский Су-25
иллюстрационное фото

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА.

В Винницкой области вблизи города Калиновка украинские летчики сбили российский Су-25.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

"Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25". Больше никаких комментариев председатель ОГА не предоставил.

Напомним, ранее в Винницкой области возле села Бохоники под Винницей украинские военные сбили вертолет военных Российской Федерации. Пилотов ищут.

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