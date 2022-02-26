Украинские силы ПВО сбили Ил-76 с российским десантом под Киевом 26.02.2022, 2:05

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Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила российский Ил-76 в районе Василькова Киевской области.

«Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!» — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

Информацию также подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

14 июня 2014 года боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета были девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли. Самолет обстреляли из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета при заходе на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 метров.

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