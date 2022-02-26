Премьер Британии обратился по-украински и по-русски
- 26.02.2022, 2:03
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Борис Джонсон обратился к гражданам РФ на языке, который они должны понимать.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Российской Федерации на языке, который они должны понимать. Также он высказался и на украинском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Британский премьер призвал остановить войну России против Украины. "Я не верю, что это война от вашего имени", - обратился он к гражданам РФ.
Также Джонсон высказался и на украинском.
"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина", - сказал он на видео. "Слава Украине!", – добавил политик.