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Премьер Британии обратился по-украински и по-русски

  • 26.02.2022, 2:03
  • 1,618
Премьер Британии обратился по-украински и по-русски

Борис Джонсон обратился к гражданам РФ на языке, который они должны понимать.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Российской Федерации на языке, который они должны понимать. Также он высказался и на украинском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Британский премьер призвал остановить войну России против Украины. "Я не верю, что это война от вашего имени", - обратился он к гражданам РФ.

Также Джонсон высказался и на украинском.

"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина", - сказал он на видео. "Слава Украине!", – добавил политик.

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