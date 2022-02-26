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Третьи сутки нападения РФ на Украину (онлайн)

  • 26.02.2022, 2:53
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Третьи сутки нападения РФ на Украину (онлайн)

(обновляется) Украина готовится отражать ночные атаки российских оккупантов.

Украина уже третий день отражает атаки российского агрессора. Более 2800 российских солдат погибли. Россия также потеряла большое количество техники, самолетов и вертолетов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию третьих суток войны. Что происходило в Украине с 16:00 до 23:59 (по минскому времени) 25 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

03:20 В Киеве были ликвидированы около 60 диверсантов, сообщили в МВД Украины.

03:01 По Сумам на Кондратьева передвигается колонна российской техники. Запись с камеры наблюдения.

02:58 Украинские военные сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов.

02:30 США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу.

02:03 В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила российский Ил-76 с российским десантом в районе Василькова Киевской области.

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