Третьи сутки нападения РФ на Украину (онлайн)
- 26.02.2022, 2:53
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(обновляется) Украина готовится отражать ночные атаки российских оккупантов.
Украина уже третий день отражает атаки российского агрессора. Более 2800 российских солдат погибли. Россия также потеряла большое количество техники, самолетов и вертолетов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию третьих суток войны. Что происходило в Украине с 16:00 до 23:59 (по минскому времени) 25 февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
03:20 В Киеве были ликвидированы около 60 диверсантов, сообщили в МВД Украины.
03:01 По Сумам на Кондратьева передвигается колонна российской техники. Запись с камеры наблюдения.
02:58 Украинские военные сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов.
02:30 США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу.
02:03 В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила российский Ил-76 с российским десантом в районе Василькова Киевской области.