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США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

  • 26.02.2022, 2:50
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США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Ранее санкции против Путина ввели ЕС, Канада и Великобритания.

США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции против президента России Владимира Путина.

В опубликованном Минфином США санкционном списке также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

OFAC внесло Путина в список SDN, отметив, что крайне редко приходится вносить в санкционный черный список действующего главу государства (другие примеры: Александр Лукашенко или Башар Асад). Путин как главнокомандующий Российской Федерации ответственен за военное вторжение на Украину, объяснили в Минфине США.

Активы подсанкционного лица (если таковые найдутся) в юрисдикции США должны быть заблокированы. Кроме того, под вторичные санкции рискуют попасть неамериканские лица, которые будут замечены в «существенном содействии» фигуранту списка SDN. Путину запрещается въезд в США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

В 2014 году, вводя санкции против бизнесмена Геннадия Тимченко, OFAC заявило, что «у Путина есть инвестиции в Gunvor» (швейцарский нефтетрейдер).

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