ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Беларуси и госсекретаря Совбеза 26.02.2022, 3:01

Санкции против лукашистов введены за поддержку российского агрессора.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны страны Андрей Жук включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

Как отмечается в документе, санкции вводятся в связи с тем, что упомянутые военачальники поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине.

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