РФ наложила вето на резолюцию ООН о прекращении войны с Украиной 26.02.2022, 3:31

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Китай воздержался.

Российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.

Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, - воздержались от голосования.

«Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности», - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.

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