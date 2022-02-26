РФ наложила вето на резолюцию ООН о прекращении войны с Украиной
- 26.02.2022, 3:31
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Китай воздержался.
Российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.
Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, - воздержались от голосования.
«Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности», - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.