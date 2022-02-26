NBC: Казахстан отказался воевать против Украины по просьбе Путина
- 26.02.2022, 4:38
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Казахстан также отказался признавать «ЛДНР».
Казахстан, который является одним из ближайших союзников России, отказал президенту страны-агрессора в просьбе присоединиться к войне против Украины.
Об этом пишет NBC со ссылкой на чиновников.
Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР», признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.
США приветствовали заявление Казахстана о войне в Украине.
«Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают «ЛНР» и «ДНР». Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине», - заявили в Совбезе США.