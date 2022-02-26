NBC: Казахстан отказался воевать против Украины по просьбе Путина 26.02.2022, 4:38

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Казахстан также отказался признавать «ЛДНР».

Казахстан, который является одним из ближайших союзников России, отказал президенту страны-агрессора в просьбе присоединиться к войне против Украины.

Об этом пишет NBC со ссылкой на чиновников.

Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР», признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали заявление Казахстана о войне в Украине.

«Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают «ЛНР» и «ДНР». Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине», - заявили в Совбезе США.

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