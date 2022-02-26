Депутат Госдумы от КПРФ требует от Путина прекратить войну 26.02.2022, 5:20

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Российский коммунист прозрел.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который голосовал за признание независимости «ДНР» и «ЛНР», заявил, что война должна быть немедленно прекращена. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — написал Матвеев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

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