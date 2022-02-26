Бои в Киеве: власти города просят жителей не выходить на улицы 26.02.2022, 6:06

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Киевлян призывают соблюдать спокойствие.

Сейчас, ночью 26 февраля, в Киеве идут бои. Горожан просят не выходить на улицы. Об этом сообщает Киевсовет в Телеграм.

На улицах столицы проходят боевые действия.

Киевлян призывают соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными.

Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.

Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что защитит от ранения.

"Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") — немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!", – просит Киевсовет.

Карта укрытий доступна по ссылке.

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