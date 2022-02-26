Киевская область: в Василькове идут бои на центральной улице
- 26.02.2022, 6:21
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Мэр города заявила, что ВСУ близки к победе.
Ожесточенные бои идут на центральной улице Василькова — улице Декабристов, сообщают власти города.
«Она (улица) полностью занята боями. К счастью, есть хорошая информация, которую я не могу озвучивать в эфире», — сказала мэр Василькова Наталья Баласинович в эфире телеканала Рада ночью в субботу, передает «Новое время».
По ее словам, к Вооруженным силам Украины идет внушительная подмога.
«И мы видим, что мы победим, и наш славный город Васильков выстоит обязательно в этой битве», — подчеркнула мэр.
По ее словам, с украинской стороны есть раненые и погибшие. «Но обязательно мы верим в своих воинов и убеждены, что и Васильков, и Киев, и все остальные украинские города обязательно выстоят и очень быстро у нас будет победа», — заявила Баласинович.